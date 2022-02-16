Нижегородскому трактористу оторвало ногу карданным валом

Несчастный случай произошел с 37-летним водителем трактора на деревообрабатывающем производстве «Глобал Логистик» в Уренском районе, сообщает региональная Гострудинспекция.

11февраля в 11:45 тракторист привез опилки и начал их выгрузку с использованием саморазгружающейся тележки.

- Тракторист вышел из кабины и залез на сцепление между кабиной и прицепом, наступил на работающий механизм, поскользнулся, нога попала в карданный вал трактора, в результате чего пострадавший получил травматическую ампутацию конечности, - рассказали в ведомстве.

В настоящее время проводится расследование этого несчастного случая. Специалистам предстоит выяснить, в каких условиях работал мужчина, обучали ли его безопасным методам работы, проводили ли инструктаж. Кроме того, предстоит выяснить, проходил ли работник психиатрическое освидетельствование. По результатам проверки будут приняты меры по устранению причин несчастного случая.