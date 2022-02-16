Пристрои к двум школам № 117 и 168 в Нижнем Новгороде сдадут в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы Нижнего Новгорода. Итоги работы МБУ «Нижегородгражданпроект» за 2021 год подвели на очередном заседании постоянной комиссии городской Думы по развитию города, строительству и архитектуре, во вторник, 15 февраля 2022 года.

- Основная статистика по работе за 2021 год такова. Специалисты учреждения подготовили документацию по планировке территорий 18 объектов, 27 концепций разработали в рамках программы по благоустройству общественных пространств, - уточнил директор учреждения Сергей Бабушкин.

В 2022 году приоритетным станет вопрос о капительном ремонте в нижегородских школах. В ближайшее время для этого архитекторам нужно будет решить ряд различных проблем. Так, например, им предстоит построить пристрои к школе №168.

- Мне бы хотелось, чтобы сразу продумывали возведение теплых переходов при проектировании строительства новых корпусов к нижегородским школам, - обратился к руководителю «Нижегородгражданпроекта» депутат.