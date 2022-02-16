Поликлинику ГКБ №39 в Нижнем Новгороде отремонтировали за 6 млн рублей. Об этом сообщает заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Так, ремонтные работы в здании, площадь 500 квадратных метров, на Московском шоссе провели в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Там отремонтироваликабинеты для врачебного приема и сестринских манипуляций, а также холлы и зоны ожидания.

- Поликлиника обслуживает более 20 тысяч жителей Канавинского района Нижнего Новгорода. В 2022 году капитальные ремонты продолжатся, на это из регионального бюджета выделено более 16 миллионов рублей, - добавил Давид Мелик-Гусейнов.

По словам главного врача городской клинической больницы №39 Владимира Макарова, в будущем планируют привести в порядок еще четыре поликлиники и два офиса врачей общей практики.

Напомним, что нижегородские власти ищут подрядчика для начала ремонта детской областной больницы.

Проектно-сметная документация для капремонта уже готова. Более того, специально выделенные 1,9 миллиарда рублей уже поступили из бюджета страны. Порядка 50 миллионов рублей дополнительно планируется направить из областного бюджета, чтобы ускорить разработку проекта для других корпусов клиники. Глеб Никитин заявил, что включение этих трат в бюджет региона на 2022 год рассматривается.

Ранее сообщалось, что с 2019 по 2021 годы на ремонт детской областной больницы выделили около 140 миллионов рублей, но объём работ требует привлечения государственных средств. 1,9 миллиарда рублей поступили в регион по поручению Михаила Мишустина, который ранее посетил Нижегородскую область и поддержал инициативу по масштабному ремонту одной из ключевых больниц региона.