Более 1000 билетов в кино продали по «Пушкинской карте» в Нижегородской области

Около 1100 билетов в кино продали в Нижегородской области по «Пушкинской карте» с начала февраля 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Известно, что на билеты в кино можно потратить до 2 тысяч рублей. В Нижегородской области к проекту уже подключились сеть кинотеатров «Империя грез», кинотеатр "Орлёнок", а также кинозалы в Городце, Выксе, Шахунье, Заволжье, Урене, Навашине, Починках и Лыскове.

В списке доступных по «Пушкинской карте» созданные при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Фонда кино отечественные картины и мультфильмы.

- Перечень фильмов будет расширяться, так что самое время пристально изучить репертуар кинотеатров на февраль и март, - уточнила первый заместитель министра культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

Напомним, что более 66 тысяч жителей Нижегородской области стали держателями «Пушкинской карты». В декабре нижегородцы с «Пушкинской картой» могут посетить 154 мероприятия. Помимо государственных и муниципальных учреждений, посетить можно и частные учреждения культуры. Сейчас к проекту подключены около 20 коммерческих структур.

Более 80 учреждений Нижегородской области принимают «Пушкинскую карту». В их числе – 17 частных учреждений, девять государственных, 55 муниципальных и одно учреждение федерального подчинения - Нижегородская консерватория.

При этом больше всего билетов продали в Нижегородский государственный академический театр оперы и балета им. А. С. Пушкина - более 2,6 тысячи билетов с 1 сентября. Также на втором и третьем местах находятся Нижегородский театр драмы и театр «Комедия» - 2,5 и 2,4 тысячи билетов соответственно.

В этом году владельцы «Пушкинской карты» должны потратить 3000 рублей до 31 декабря. Номинал карты в 2022 году составит 5 тысяч рублей - их также будет необходимо потратить в течение одного года. Баланс Пушкинской карты нельзя пополнить самостоятельно, средства зачисляются на карту государством один раз в год.

Получить «Пушкинскую карту» могут молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет через портал «Госуслуги», она действует на территории всей России без ограничений. С подробной информацией можно ознакомиться на портале Культура.РФ и в приложении «Госуслуги.Культура».