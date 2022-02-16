Горячую воду и свет частично отключили в четырех районах Нижнего Новгорода 16 февраля

Электроснабжение и горячую воду частично отключили в четырех районах Нижнего Новгорода сегодня, 16 февраля. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управление ГОЧС Нижнего Новгорода.

Московский район:

С 08:30 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 электричество отключат в домах № 67 и 69 на улице Куйбышева.

Советский район:

С 09:00 до 16:00 горячей воды не будет в домах №37 и 39 по улице Полтавская.

Канавинский район:

С 09:00 до 15:00 горячее водоснабжение отключат в домах № 64, 66 по улице Гордеевская, а также с 10:00 до 17:00 электричества не будет по адресу улица Мещерский бульвар, 5.

Узнавать полную информацию об отключении электроэнергии и водоснабжения нижегородцы могут на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!