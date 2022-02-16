Производство геотекстиля открылось в Нижегородской области. Фото: Юлия Горшкова

Предприятие по производству геотекстиля открылось в Нижегородской области. Оно расположено в городе Ильиногорске, на перспективной территории расширения уже действующей площадки ТОСЭР, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам директора ГК GeoSM Виктора Парекко, сырьем для изготовления продукции служат обычные пластиковые бутылки. В год линия будет выпускать до 4380 тонн продукции – этого геотекстиля хватит, чтобы покрыть 4,3 тысячи километров дорожного полотна. Кроме строительства дорог геотекстиль используется для защиты дренажных труб, при прокладке нефте- и газопроводов, а также в других отраслях строительства и при благоустройстве.

Инвестиции в предприятие составили 160 миллионов рублей. Сейчас здесь создано 60 рабочих мест – планируется, что в дальнейшем их количество будет увеличиваться на 20 ежегодно.