Нижний Новгород
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика16 февраля 2022 5:55

Производство геотекстиля открылось в Нижегородской области

Его будут делать из пластиковых бутылок
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Производство геотекстиля открылось в Нижегородской области. Фото: Юлия Горшкова

Производство геотекстиля открылось в Нижегородской области. Фото: Юлия Горшкова

Предприятие по производству геотекстиля открылось в Нижегородской области. Оно расположено в городе Ильиногорске, на перспективной территории расширения уже действующей площадки ТОСЭР, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам директора ГК GeoSM Виктора Парекко, сырьем для изготовления продукции служат обычные пластиковые бутылки. В год линия будет выпускать до 4380 тонн продукции – этого геотекстиля хватит, чтобы покрыть 4,3 тысячи километров дорожного полотна. Кроме строительства дорог геотекстиль используется для защиты дренажных труб, при прокладке нефте- и газопроводов, а также в других отраслях строительства и при благоустройстве.

Инвестиции в предприятие составили 160 миллионов рублей. Сейчас здесь создано 60 рабочих мест – планируется, что в дальнейшем их количество будет увеличиваться на 20 ежегодно.