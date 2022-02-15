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Общество15 февраля 2022 14:57

187 см снега выпало в Нижнем Новгороде за зиму 2021-2022

В января выпало 138% от месячной нормы осадков
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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187 сантиметров составила высота снежного покрова в Нижнем Новгороде за зиму 2021-2022. Выпало 155 миллиметров осадков. Об этом сообщили во время заседания комиссии городской Думы по экологии сегодня, 15 февраля. Известно также, что за прошедший январь выпало 138% от месячной нормы осадков – это 68 миллиметров осадков (высота снежного покрова около 82 сантиметров).

– По информации департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города, в зимний период 2018-2019 годов с территории Нижнего Новгорода вывезено 45 500 кубических метров снега, 2019-2020 годов – 16 250 кубических метров снега, 2020-2021 годов – 143 208 кубических метров снега, – добавили в ведомстве.