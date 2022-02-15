Улицу Студёную перекроют в Нижнем Новгороде для строительства метро до 1 июля 2022 года

Движение транспорта по улице Студёной в Нижнем Новгороде перекроют для продления Автозаводской линии метро, начиная с 1 марта 2022 года. Речь идёт об участке напротив дома № 113 по улице Максима Горького. Объехать зону перекрытия движения можно будет по соседним улицам. Об этом свидетельствует постановление, размещённое на сайте нижегородской мэрии. Его подписал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Итак, ограничения будут действовать с 00:01 1 марта 2022 года до 00:01 1 июля 2022 года. На подъездах к указанному участку установят временные дорожные знаки, ограждающие устройства и информационные аншлаги.

‎Городскому департаменту транспорта и дорожного хозяйства Юрий Шалабаев поручил подготовить проект организации дорожного движения на период производства работ.