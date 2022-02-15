Полиция опровергла слухи о попытке похищения девочки в Седьмом небе в Нижнем Новгороде

Мужчина, задержанный в жилом комплексе «Седьмое небо» в Нижнем Новгороде по подозрению в педофилии, никаких противоправных действий не совершал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Утром 15 февраля по местным пабликам разлетелась информация о том, что в Канавинском районе завёлся педофил. Жители писали, что на днях не позволили незнакомому мужчине увести девочку со двора и беспокоятся, что такое может повториться.

- В полицию заявления от очевидцев данных событий или от родителей несовершеннолетних не поступали, - подчеркнули в ведомстве.

Нижегородцы стали бдительно наблюдать за происходящим на улице, в домах и общественных местах и вскоре заметили подозрительного мужчину.

- Гражданин хотел войти в кабину лифта, где уже находилась местная жительница с двухлетней дочерью. Женщина испугалась незнакомца, вышла с ребёнком из лифта и сообщила о ситуации мужу по телефону, - сообщили полицейские.

Как только перепуганная нижегородка закончила свой рассказ, её муж вместе со знакомым решил задержать мужчину и передать полицейским. В участке выяснилось, что мужчине 40 лет, он ведёт скитальческий образ жизни и занимается попрошайничеством, совсем недавно мужчина приехал в Нижний Новгород из Чкаловска.

- По словам участников инцидента, задержанный гражданин каких-либо противоправных действий в отношении окружающих не совершал, - рассказали в МВД.

В отделении полицейские заметили, что задержанный имеет признаки алкогольного опьянения, но от медосвидетельствования он отказался. На мужчину составили административные протоколы за мелкое хулиганство и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Нижегородцев просят не размещать в Интернете информацию о событиях, очевидцами которых они не являлись, так как недостоверные сведения могут быстро распространиться как слухи и домыслы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!