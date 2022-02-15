Долгострой на Медицинской снесут в Нижнем Новгороде

Известный многим нижегородцам долгострой на улице Медицинской в Советском районе города собираются снести. Об этом сообщили в NewsRoom24 со ссылкой на слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

В Instagram главы региона поступил вопрос от одного из пользователей с вопросом о сносе недостроя, дольщики которого уже давно получили свои компенсации, но постройка продолжает стоять и портить вид.

На что Глеб Никитин ответил, что участок земли с недостроем уже передан в областную собственность. Вопрос о сносе здания проработают в скором времени.

– Мы проработаем вопрос о признании его аварийным, угрожающим жизни и здоровью граждан, и возможность сноса, – заверил губернатор.