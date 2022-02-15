39-летнего Владимира Ускова ищут в Нижнем Новгороде с января 2022 года Фото: СОЦСЕТИ

39-летнего Владимира Ускова ищут в Нижнем Новгороде с 27 января 2022 года. До сих пор о нём нет никаких вестей. Деталями на этот счёт поделились представители поисково-спасательного отряда "Волонтёр НН" на своей официальной странице ВКонтакте. Нижегородцев они просят о содействии в поисках.

Источник поискового отряда утверждает, что Владимир ушёл с улицы Дьяконова и пропал – уже почти три недели о его местонахождении ничего не известно.

Приметы Владимира: рост 185 см, худощавое телосложение, русые волосы и серые глаза.

Он был одет в: чёрную куртку, чёрную шапку, красно-серую рубашку в клетку, чёрные болоньевые штаны и чёрные кроссовки.

При себе имел телефон.

Особые приметы: шрамы на предплечье.

– Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении данного человека, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда ПСО "Волонтёр" 8 (831) 291-51-51 или инфоргу поиска: 8-908-727-90-28 Людмила (Пума), – просят поисковики.