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Происшествия15 февраля 2022 10:14

Экс-зампрокурора Нижегородской области повторно судят за взятки

Его судят уже во второй раз
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Бывшего зампрокурора Нижегородской области Дмитрия Жиделёва снова судят за взятки. Об этом сообщили в выпуске "Кстати...".

Известно, что Дмитрий Жиделёв был заместителем прокурора региона до 2018 года, прежде чем его обвинили в получении взяток. В связи с этим нарушением прокурорской присяги его уволили из прокуратуры. Когда Дмитрий Жиделёв хотел покинуть Нижегородскую область, его задержали прямо в поезде.

В марте 2021 года он был признан виновным и получил 12 лет строгого режима, но спустя несколько месяцев он оказался на свободе. Дело Жиделёва отправили на повторное рассмотрение.

В Московском районном суде дело начали рассматривать повторно осенью 2021 года. В декабре того же года экс-зампрокурора области снова заключили под стражу. Сам Дмитрий Жиделёв настаивает на своей невиновности.