Мелик-Гусейнов рассказал о работе скорой помощи с тяжеловесными пациентами Фото: Инстаграм

Замгубернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов призвал с пониманием относиться к просьбам медиков скорой помощи о переносе тяжеловесного больного. По его словам, он иногда получает подобные жалобы в адрес бригад скорой помощи от нижегородцев. На эту тему министр высказался в своём Instagram.

– У медицины – женское лицо. И более 60% медиков – это женщины. Безусловно, им бывает физически тяжело носить пациентов на себе. Но в подавляющем количестве случаев они всё равно это делают. И за это им большое спасибо, – сказала Давид Мелик-Гусейнов.

Он добавил, что за границей на экстренные вызовы приезжают парамедики – они же спасатели, приблизительно как наше МЧС.

– Мы же у себя сохранили за скорой медицинскую помощь. Важно начать оказывать помощь как можно раньше – прямо у постели больного, – сказал министр. – Поэтому, когда речь идёт об эвакуации тяжёлого пациента, иногда просим помощи перенести пациента у тех, кто рядом.

В тех случаях, когда просить о помощи не у кого, медики вызывают коллег из МЧС. У них подписано соглашение на случай очень трудных ситуаций.

– Но если можно решить вопрос без МЧС, привлекая все имеющиеся ресурсы рядом, выигрываем во времени, – подчеркнул Мелик-Гусейнов.

Он в том числе поблагодарил волонтёров поисково-спасательного отряда "Волонтёр НН" за их постоянную помощь.

– Бригада скорой помощи не виновата в том, что лестничная площадка узкая, что у пациента избыточный вес или что приходится подождать, когда появятся помощники. Что же в этой ситуации можно сделать на системном уровне? Во-первых, закупать облегчённые носилки. И мы это делаем. Во-вторых, отрабатывать навыки работы с лежачими пациентами. Обучение всегда на пользу. В-третьих, расширять сеть помощников и волонтёров, а также разъяснять обществу, что помогать это нормально. Чужой боли не бывает, – заключил министр.

В конце своего обращения замгубернатора отметил, что понимает стрессовость подобных ситуаций для свидетелей или близких больного. Он поблагодарил нижегородцев, откликающихся на призывы "скорой" о помощи, за их добрые сердца и глубокое чувство сострадания к человеческой трагедии.