42,5 млрд рублей потребуется на модернизацию нижегородского электротранспорта

42,5 миллиарда рублей потребуется на модернизацию электротранспорта Нижнего Новгорода. Эти средства пойдут и на закупку подвижного состава, и на строительство двух новых веток трамвайных путей, и на другие этапы модернизации. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он также отметил, что регион стал одним из первых регионов, подавших заявку на комплексную модернизацию городского электротранспорта.

– Эти средства [42,5 миллиарда рублей] планируется направить на модернизацию и развитие инфраструктуры, а также на приобретение подвижного состава, – пояснил губернатор. – Это позволит качественно изменить ситуацию в отрасли, которая комплексно не модернизировалась десятилетиями. Предполагается реконструировать почти 100 километров трамвайных путей, построить две новые трамвайные ветки – в Сормовском и Приокском районах.

Кроме того, как подчеркнул глава региона, планируется ремонт и строительство новых тяговых подстанций и реконструкция электрохозяйства.

– Очень важный момент – закупка подвижного состава. Планируем приобрести около 360 единиц транспорта, – добавил Глеб Никитин.

Он утверждает, что таким образом получится выполнить несколько задач разом: жители областного центра смогут ездить на обновлённом транспорте по новым путям и маршрутам, а система получит качественное и бесперебойное электроснабжение в соответствии со всеми принципами энергоэффективности.