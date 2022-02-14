Мелик-Гусейнов рассказал о работе медицины катастроф Фото: Инстаграм

Заместитель губернатора региона, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал о том, что, по его словам, "всегда остаётся за рамками публичного внимания". Он рассказал о работе медицины катастроф.

– Люди не имеют права спать или не ответить. Мы уже привыкли видеть друг друга в разных состояниях, – написал министр в своём Instagram. – Звонок может разбудить посреди ночи или застать во время болезни. Помню, как наш сотрудник подключался, будучи сам пациентом реанимации. Работа это не полжизни – она и есть жизнь.

Мелик-Гусейнов подчеркнул, что всего за полминуты подключаются все, от кого зависит оказание помощи.

– Распределяются срочные задачи. Они не бывают шаблонными. Действовать приходится по ситуации, – добавил министр. – Бывает, помощь нужна ребёнку, иногда беременной женщине, а бывает и сразу нескольким людям одновременно. Нельзя допустить осечки.

На то, чтобы стабилизировать состояние пострадавшего и запросить медицинскую консультацию вышестоящей организации, есть всего несколько минут. Единовременно с этим запускается вертолётный винт, а если погода нелётная, то бригада реаниматологов экстренно направляется к месту ЧП. И всё это – чтобы доставить пострадавших в ближайшую медицинскую организацию.

– И это только первый этап большой борьбы за хрупкую жизнь человека, – сказал Давид Мелик-Гусейнов. – Потом следующий этап – эвакуация в больницу третьего уровня. Требуется следить за состоянием пациента. Главное, чтобы оно не ухудшилось во время транспортировки.

А затем, по словам замгубернатора, второй этап спасения жизни переходит в третий – в долгую историю лечения, которая требует высоких технологий и синхронной работы команды медиков.

– Спасибо большое всем неспящим, бодро думающим и небезразличным к человеческой боли! Чужой боли не бывает, – резюмировал министр.