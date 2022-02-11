Нижегородские власти ищут подрядчика для начала ремонта детской областной больницы

Капитальный ремонт одного из зданий Нижегородской детской областной больницы начнётся, как только определят подрядчика для выполнения этих работ. Проектно-сметная документация для капремонта уже готова. Более того, специально выделенные 1,9 миллиарда рублей уже поступили из бюджета страны. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Порядка 50 миллионов рублей дополнительно планируется направить из областного бюджета, чтобы ускорить разработку проекта для других корпусов клиники. Глеб Никитин заявил, что включение этих трат в бюджет региона на 2022 год рассматривается.

– Детская областная больница – это 14 корпусов, часть которых нуждается в капитальном ремонте, – признал губернатор. – Кроме того, будет закупаться новое оборудование как за счёт федеральных, так и за счёт региональных средств.

Глеб Никитин в том числе напомнил, что с 2019 по 2021 годы на ремонт детской областной больницы выделили около 140 миллионов рублей, но объём работ требует привлечения государственных средств. 1,9 миллиарда рублей поступили в регион по поручению Михаила Мишустина, который ранее посетил Нижегородскую область и поддержал инициативу по масштабному ремонту одной из ключевых больниц региона.