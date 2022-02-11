Улицу Пушкина перекроют в Нижнем Новгороде до 20 февраля. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспорта ограничат по улице Пушкина в Нижнем Новгороде до 20 февраля. Речь идёт об участке улицы возле дома № 3 по улице Кулибина. Об этом информирует городской департамент транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой изменённого движения.

Итак, ограничения будут действовать с 06:00 14 февраля до 23:59 19 февраля.

– Объезд организуют по прилегающим улицам. Объехать закрытый участок дороги при движении со стороны улицы Белинского можно будет по улицам Кулибина и Тимирязева, в обратном направлении – по улице Тимирязева и площади Лядова, либо по улице Тверской, – пояснили в департаменте.

А также добавили, что на подъездах к перекрытому участку дороги установят временные дорожные знаки, запрещающие движение и парковку машин.