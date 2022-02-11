Жители Выксы жалуются на огромные очереди в местной ЦРБ. ФОТО: Подслушано Выкса

Жители города Выкса Нижегородской области жалуют на огромные очереди в Выксунской центральной районной больнице. В подтверждение своих слов автор поста в соцсетях прикрепил видео, снятое у регистратуры поликлиники: на нём десятки людей толпятся вплотную друг к другу на небольшой площадке. Также в сети утверждают, что пациентам приходится ждать приёма у врача часами. Кому-то в помещении, а кому-то даже на улице.

— Это когда-нибудь закончится? — задаётся вопросом автор.

В комментариях выксунцы поддержали:

— Мрак, что происходит, там если зайдешь здоровым, выйдешь точно заболевшим. Ничего не соблюдается, специалисты не принимают, только по телевизору московские больницы показывают — загруженности нет, всё хорошо, — согласилась Наталья Кондрашова.

"КП — Нижний Новгород" направила запрос в министерство здравоохранения Нижегородской области с просьбой объяснить причину очередей и рассказать, какие меры будут приняты для решения проблемы.

— Основной поток пациентов связан с закрытием больничного листа у лиц с подтверждённой новой коронавирусной инфекцией, а также по контакту с заболевшими COVID-19, — ответили нам в ведомстве. — За эти два дня закрыто 984 больничных листа.

В министерстве утверждают, что большие очереди отмечались только 7 и 8 февраля. Также сообщается, что на данный момент в регистратуре поликлиники работают 4 окна (6 регистраторов).

— На данный момент 38% медперсонала находятся на больничном листе, — добавили в ведомстве. — С 8 февраля 2022 года организован отдельный поток пациентов для закрытия больничного листа. Потоки "красной зоны" и "зелёной зоны" разграничены с осени 2021 года.