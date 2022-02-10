Контракт на строительство школы в ЖК "Новая Кузнечиха" расторгли в Нижнем Новгороде

Контракт с действующим подрядчиком, строящим школу на 1225 учащихся в жилом комплексе "Новая Кузнечиха", расторгли в Нижнем Новгороде. Мэрия города проявила соответствующую инициативу по причине того, что подрядчик уже неоднократно срывал сроки сдачи работ и затянул строительство. Об этом сообщили в ГТРК "Нижний Новгород" со ссылкой на нижегородское областное правительство.

Известно, что школу задумано было построить до конца 2022 года. Проект потребовал выделения 769 миллионов рублей.

Контракт расторгли 1 февраля. В настоящий момент администрация Нижнего Новгорода ищет нового подрядчика для достройки объекта.