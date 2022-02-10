Реконструкцию нижегородского молокозавода за 2,2 млрд рублей планируется завершить в 2022 году

Реконструкция молочногозавода№1 в Нижнем Новгороде выполнена на 85%, сообщает пресс-служба регионального правительства. Как рассказал директор по стратегическому развитию агрохолдинга «Шахунское молоко», в который входит молокозавод, Александр Маликов, стоимость проекта составляет 2,2 млрд рублей. Работы включают в себя не только обновление помещений, оставшихся с советских времен, но и строительство нового корпуса с целью наращивания мощностей.

- С выходом завода на полную мощность объем переработки молока увеличится с 35 до 300 тонн в сутки, а ассортимент молочной продукции расширится на 55 позиций. Кроме того, с запуском производства будет создано 92 новых рабочих места, - добавил он.

Отмечается, что 1,9 миллиарда из общей суммы были привлечены в качестве льготного кредита по федеральной программе с областным софинансированием.

Как отметил заместитель губернатора Андрей Саносян, инвестиционная привлекательность агропромышленного комплекса региона высока.

- Это мы видим по объему инвестиций в основной капитал, по итогам непростого 2020 года и по предварительным итогам 2021-го, - продолжил он, - В первую очередь это связано с высоким спросом и усиливающейся конкуренцией между предприятиями. Компании понимают, что если продолжать работать в тех объемах и на том оборудовании, которое есть на сегодняшний день, то со временем они начнут терять рынки.

Кстати, по данным регионального Минсельхоза, за 2021 год сельхозорганизации и фермерские хозяйства произвели более 580 тысяч тонн молока, тем самым достигнув годового прироста почти в 10 тысяч тонн.