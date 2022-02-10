Контракт на строительство 4 очереди дублёра проспекта Гагарина заключат в 2022 году

Контракт на строительство четвёртой очереди дублёра проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде заключат уже в этом году. Он предполагает строительство пятого моста через Оку, ведущего в Автозаводский район. Информацию подтвердили представители нижегородского областного правительства, отвечая на вопросы пользователей Instagram.

– Дублёр проспекта Гагарина будет в итоге? – спросила @natka2275.

Девушке ответили с аккаунта правительства региона и подтвердили скорое заключение контракта.

– Дорога-дублёр и новый мост необходимы: по расчётам, они в два раза разгрузят проспект Гагарина и Мызинский мост, – добавили в ведомстве. – Если в этом направлении ничего не делать, то с увеличением трафика к 2030 году в городе наступит полный транспортный коллапс.

Исходя из этого решено строить дублёр с мостом. Строительство будет учитывать планы по застройке территорий Ольгино и Новинок.