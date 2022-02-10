5 120 нижегородцев заразились коронавирусом за сутки

По последним данным на 10 февраля, за сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 5 120 жителей. Общее число переболевших COVID-19 на сегодня составило 291 764 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В то же время 1 410 нижегородцев побороли болезнь за минувшие сутки. Суммарно 236 830 жителей региона излечились от COVID-19 полностью от начала пандемии.

Но, к сожалению, 21 человек с ковидом не справился. Общее число жертв вируса в регионе на сегодня – 10 717.

Также известно, что 604 человек госпитализировали.

Уже свыше 1,8 миллиона человек привились от коронавируса в Нижегородской области. Полную вакцинацию (то есть включая второй компонент) прошли более 1,8 миллиона из них. Коллективный иммунитет в регионе, если верить порталу стопкоронавирус.рф, составляет на данный момент 63,7%.