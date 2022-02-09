Сквер на площади Жукова в Нижнем Новгороде благоустроят к июлю 2022 года

Сквер на площади Маршала Жукова в Приокском районе Нижнего Новгорода благоустроят к 1 июля 2022 года. Подрядчиком работ, которые начнутся уже весной, выбран ООО "Автодорстрой". Об этом информирует NewsRoom24 со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Итоги конкурса по выбору подрядчика подвели вчера, 8 февраля. Его победитель – нижегородский ООО "Автодорстрой" – просит за свою работу 21 773 227 рублей.

Площадь Жукова планируется разделить на выставочную, детскую, мемориальную и событийную зоны для проведения массовых мероприятий. В том числе отреставрируют экспонаты военной техники и мемориальный комплекс "Победа-1945". И, конечно же, в сквере установят новые урны, лавочки и стенды информации, а также высадят новые кустарники и деревья.