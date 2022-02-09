Более 28 тысяч нижегородских девятиклассников получают допуск к ГИА 9 февраля

Более 28 тысяч девятиклассников Нижегородской области прошли итоговое собеседование по русскому языку сегодня, 9 февраля, результаты которого повлияют на допуск к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования. Об этом сообщили в министерстве образования, науки и молодёжной политики региона.

– Необходимо выполнить четыре задания: чтение текста вслух, пересказ прочитанного текста с использованием цитат или высказываний, монолог по одной из предложенных тем и диалог с экзаменатором-собеседником, – пояснили в министерстве. – На выполнение работы каждому отводится, в среднем, 15 минут.

Собеседование будут оценивать по системе "зачёт/незачёт". Максимально можно набрать 20 баллов, но для зачёта достаточно 10 и более. Результаты девятиклассники узнают в течение пяти дней. Для пересдачи назначены даты: 9 марта и 16 мая 2022 года.