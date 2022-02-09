Все корпуса «Школы 800» в Нижнем Новгороде планируют открыть в сентябре 2022 года

Все корпуса «Школы 800», которые строятся в Нижнем Новгороде, планируют открыть в сентябре 2022 года. Об этом сообщила министр образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области Ольга Петрова в Instagram.
Так, одна из местных жительниц напомнила, что корпус «Школы 800» в жилом комплексе «Корабли» Сормовского района обещали открыть в сентябре прошлого года, но этого так и не произошло.
- Неужели нельзя наказать виновных в срыве сроков и найти тех, кто сделает все хотя бы к сентябрю 2022 года? – поинтересовалась нижегородка Юлия Ерёмина в комментариях к публикации главы региона.
- Надежда есть! Работаем над открытием в сентябре всех корпусов школы! - ответила министр.
Также представители Минимущества подтвердили, что корпус «Школы 800», располагающийся в Сормово, действительно не сдали в ожидаемые сроки.
- В то же время строительство ведется в соответствии с графиком, обстоятельствами и мероприятиями, определенными условиями Концессии. Контроль графика строительства осуществляется регулярно, - уточнило ведомство.
Напомним, что в общей сложности крупнейший инновационный образовательный проект «Школа 800» рассчитан на 4500 учащихся.
Учебные заведения в Сормовском, Автозаводском и Нижегородском районах должны были начать работу в сентябре уходящего года, так как строились к 800-летию Нижнего Новгорода. Юбилейный год подошел к концу, но ни один корпус учреждения не был введён в эксплуатацию.
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