Двухуровневые квартиры с видом на кремль появятся в центре Нижнего Новгорода

Новый ЖК "Командор" с двухуровневыми квартирами и видом на кремль появится в центре Нижнего Новгорода. Это будет высотка бизнес-класса в деловом стиле и с элементами футуризма на фасаде, о чём сообщает портал ДомостройРФ. Внутри предусмотрен один подъезд, ведущий к квартирам всех конфигураций.

Известно, что двухуровневые квартиры будут расположены на самом верху 19-этажной постройки. Из их окон будут видны не только башни нижегородского кремля, но и площадь Свободы, а также река Волга. Соответственно, весь исторический центр города окажется в шаговой доступности для будущих владельцев жилья в ЖК "Командор".

Под самим домом обустроят парковку – спуститься к ней можно будет на бесшумном лифте. Рядом с домом появятся гостевая парковка и детская площадка.