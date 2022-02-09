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Общество9 февраля 2022 8:28

Двухуровневые квартиры с видом на кремль появятся в центре Нижнего Новгорода

Всего в новостройке будет 19 этажей
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Новый ЖК "Командор" с двухуровневыми квартирами и видом на кремль появится в центре Нижнего Новгорода. Это будет высотка бизнес-класса в деловом стиле и с элементами футуризма на фасаде, о чём сообщает портал ДомостройРФ. Внутри предусмотрен один подъезд, ведущий к квартирам всех конфигураций.

Известно, что двухуровневые квартиры будут расположены на самом верху 19-этажной постройки. Из их окон будут видны не только башни нижегородского кремля, но и площадь Свободы, а также река Волга. Соответственно, весь исторический центр города окажется в шаговой доступности для будущих владельцев жилья в ЖК "Командор".

Под самим домом обустроят парковку – спуститься к ней можно будет на бесшумном лифте. Рядом с домом появятся гостевая парковка и детская площадка.