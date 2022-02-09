Прокуратура проверяет информацию о непредоставлении инвалидности онкобольной жительнице Выксы

Прокуратура Нижегородской области начала проверку информации о непредоставлении инвалидности онкобольной жительнице Выксы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - подчеркнули в региональной прокуратуре.

Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что больная раком 44-летняя жительница Выксы не может получить статус инвалида и, как следствие, обезболивающие лекарства, которые выдаются только при наличии инвалидности.

К проблеме подключился и региональный минздрав. Как рассказали в ведомстве, 7 февраля пациентка была осмотрена на дому.

- Ей скорректировали обезболивающую терапию. От предложенной госпитализации женщина отказалась. Организовано динамическое наблюдение на дому. Региональное министерство здравоохранения готово оказать необходимое содействие в оформлении инвалидности, - рассказали в минздраве Нижегородской области.