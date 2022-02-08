45 молодым ученым Нижегородской области вручили награды в День науки

Во вторник, 8 февраля, в нижегородском Доме ученых прошла церемония награждения 45 молодых ученых региона, который являются представителями вузов Нижегородской области и институтов Российской академии наук. Об этом сообщает региональное министерство образования, науки и молодежной политики.

Почетные грамоты от регионального министерства им вручила министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова.

- В нашем регионе работают выдающиеся ученые. Здесь создана мощная инфраструктура для проведения исследований. Это ведущие российские университеты и институты РАН, которые составляют Нижегородский научно-образовательный центр, - добавила Ольга Петрова.

По словам министра образования, науки и молодежной политики региона, большой научно-технологический задел Нижегородской области накладывает соответствующую большую ответственность.

- Побеждает тот, кто обладает лучшими технологиями. Поэтому наша первоочередная задача – поступательное развитие научного потенциала, - подытожилв Ольга Петрова.

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