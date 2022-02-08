16 домов останутся без света в Нижнем Новгороде 8 февраля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шестнадцать домов останутся без света в Советском районе Нижнего Новгорода 8 февраля. Об этом сообщается на сайте городского управления ГО и ЧС.

С 9 до 13 часов будет остановлена подача электричества на улице Тимирязева в домах № 17/4,19,21,23,25,27, а также в переулке Плодовом, 2,4,8,10,12.

А вот жителям других адресов придется посидеть без света существенно дольше: электроэнергию отключат в 9 часов, а дадут только в 17. Это касается домов № 1,3,5/1,5/2 по улице Шишкова и дома №3 на улице Козицкого.

Отключения носят плановый характер, в это время здесь будут проводиться работы на объектах ЖКХ. К слову, за минувшие сутки в Нижнем Новгороде зафиксировано 14 коммунальных аварий.