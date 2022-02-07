Терминалы самообслуживания появятся в нижегородском метро

Терминалы самообслуживания появятся на каждой станции нижегородского метро предположительно к лету этого года. Всего их будет 54. МП "Нижегородское метро" открыло соответствующий электронный аукцион на официальном сайте госзакупок 4 февраля. На аренду терминалов и серверного оборудования к ним предприятие направит 25,2 миллиона рублей, которые покроют и установку, и диагностику, и ремонт при необходимости.

Помимо оплаты проезда в метро и получения разового билета с QR-кодом, который будут считывать турникеты, через терминалы самообслуживания нижегородцы смогут пополнить счёт своей транспортной карты или же узнать её баланс. Каждый терминал будет в том числе оснащён технологией оплаты NFC (бесконтактный обмен данных с банковскими или транспортными картами) и приёмником наличных.

Итоги электронного аукциона по выбору подрядчика для установки указанного оборудования будут подведены 18 февраля.