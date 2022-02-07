Нижегородцы приковали мусорный бак к машине, мешающей вывозу отходов

Фото: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

Действенный способ борьбы с неправильно паркующимися автомобилистами придумали жители Автозаводского района Нижнего Новгорода – там к машине, мешающей вывозу мусора, приковали на цепь контейнер-бак. Об этом очевидцы сообщают в социальных сетях.

- Перегородил проезд к мусорным бачкам, вывози мусор сам! – подписал публикацию автор. - Улица Советской Армии.

Однако в комментариях люди отметили, что машина стоит на тротуаре, преградив пешеходную дорожку, и, вполне вероятно, что бак прицепили именно по этой причине.

- С другой стороны, они там все так стоят, - подчеркнул нижегородец Александр Смирнов.

Люди также заступались и за самого водителя, ведь проезжая часть дороги узкая и вставать машинам негде.

- Ну, если по камерам вычислят, кто прицепил, то могут ущерб повесить, - поделился местный житель Вадим Сеуткин. - По сути, цепь к диску прикована и могут быть повреждения либо самого диска или краски на крыле.

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