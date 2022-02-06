Мужчина погиб при пожаре в Вачском районе 5 февраля

Мужчина погиб при пожаре в Вачском районе Нижегородской области вчера, 5 февраля. Других погибших или пострадавших нет. В ГУ МЧС России по региону поделились подробностями трагедии.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 20:35 5 февраля. Горел жилой дом по улице Центральной, 55 в деревне Сколково Вачского района.

– На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение дома и террасы на площади 64 квадратных метра. Угроза распространения на соседние строения отсутствовала, – добавили в МЧС. – В 21:19 пожар ликвидировали на площади 64 квадратных метра.

К сожалению, погиб мужчина 1950 года рождения. Предполагаемая причина возгорания – неосторожное обращение с огнём при курении.

Также в ведомстве отметили, что в ликвидации пожара и его последствий участвовали 11 человек личного состава и четыре единицы техники.