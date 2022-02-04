Нижегородцам скорректировали плату за отопление

На днях многие нижегородцы получили квитанции с сильной «прибавкой» за отопление. У кого-то сумма на пять тысяч рублей больше, у кого-то на семь тысяч. Сегодня в ГЖИ Нижегородской области объяснили, откуда взялись такие суммы.

- Общая сумма оплаты коммунальной услуги за отопление, начисляемая каждому потребителю, распределяется равномерно в течение всего календарного года. Размер платы рассчитывается исходя из объема потребления тепловой энергии за предыдущий год, - напомнили в ведомстве. - В первом квартале каждого года производится корректировка платы за отопление на основании фактических показаний общедомового прибора учета тепловой энергии.

Именно последствия этой корректировки нижегородцы и увидели в своих квитанциях. Она производится каждый год и может меняться как в пользу собственников жилья, так и в пользу поставщика коммунальной услуги. Тут все зависит от объема потребления тепла.

- По результатам проведенного анализа установлено, что в Нижегородской области в текущем году большинству потребителей будет доначислена плата за коммунальную услугу по отоплению, - сообщили в ведомстве. - Это решение коснется не всех многоквартирных домов, а только тех, где объем тепловой энергии в отопительный период в 2021 году был выше, чем в 2020-м. Это связано с разными причинами, в том числе с более продолжительным отопительным периодом и с более холодной температурой воздуха.