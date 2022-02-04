Готовность Южного обхода Арзамаса составляет более 15%

Строительство Южного обхода Арзамаса завершено более чем на 15%. Такой вердикт вынесла государственная комиссия в ходе проверки. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В настоящее время рабочие занимаются устройством насыпи земляного полотна, установкой опор двух путепроводов - через железную дорогу и трассу «Нижний Новгород – Саратов», а также монтируют буронабивные сваи на одном из мостов.

Работы планируется завершить во втором квартале 2023 года. Новая дорога будет двухполосной, ее протяженность составит 9,4 километра. На строительство направлено 3,5 миллиарда рублей.

- Проект предполагает создание двухуровневой развязки, двух кольцевых перекрестков, двух мостов и двух путепроводов, - рассказал министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев.

Напомним, что строительство южного обхода Арзамаса началось в Нижегородской области в августе 2021 года и ведется в соответствии с утвержденным графиком работ.

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