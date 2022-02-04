Новую станцию снеготаяния запустят в Нижнем Новгороде в первой половине февраля

Станцию снеготаяния на Гребном канале в Нижнем Новгороде планируют запустить в работу в первой половине февраля. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе АО «Нижегородский водоканал».

В настоящее время все основные работы на объекте завершены, проводятся гидроиспытания проложенных сетей водоотведения и подключение к электросетям оборудования.

Новую станцию возвели прямо рядом с Нижегородской станицей аэрации, так как технологически расплавление снега будет происходить за счет естественной теплоты канализационных стоков. Затем расплавленный снег будет поступать на очистные сооружения.

- Производительность станции будет составлять 7 тысяч кубометров в сутки, что позволит перерабатывать за сезон 300 тысяч кубометров снега. Одновременно на станции смогут разгружаться три машины, - рассказал ранее генеральный директор АО «Нижегородский водоканал» Павел Марков.

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