Более 11,3 млн рублей задолжал сотрудникам гендиректор стройфирмы в Сарове

Более 11,3 миллиона рублей задолжал своим сотрудникам гендиректор строительной компании в ЗАТО г. Саров Нижегородской области. После прокурорской проверки в отношении него возбудили уголовное дело по статье о полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

Согласно версии следствия, подозреваемый не выплачивал работникам компании зарплату с октября по декабрь 2021 года. Суммарно его задолженность перед 107 сотрудниками превысила 11 миллионов 330 тысяч рублей.

В следственном комитете также добавили, что к настоящему моменту эта задолженность полностью погашена.