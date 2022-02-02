Генпрокурор РФ назначил трёх новых районных прокуроров Нижегородской области

Генеральный прокурор РФ назначил сроком на пять лет трёх новых прокуроров в районы Нижегородской области вчера, 1 февраля. Об этом информирует пресс-служба региональной прокуратуры.

Таким образом, советник юстиции Евгений Лобанов стал Выксунским городским прокурором. Ранее он занимал должности от помощника прокурора Сормовского района Нижнего Новгорода до прокурора Варнавинского района Нижегородской области.

Старший советник юстиции Сергей Долганов назначен прокурором Варнавинского района. Прежде он был следователем, а затем старшим следователем и следователем по особо важным делам прокуратуры Дзержинска, в том числе занимал должность прокурора Воскресенского района.

А советник юстиции Ирина Ширикова заняла пост прокурора Вознесенского района. В прошлом она двигалась по карьерной лестнице от старшего следователя до заместителя Выксунского городского прокурора Нижегородской области.