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Происшествия1 февраля 2022 12:07

Пассажир иномарки погиб в лобовом ДТП с фурой в Лысковском районе

Авария произошла ранним утром 1 февраля
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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Фуру развернуло поперек дороги.

Фуру развернуло поперек дороги.

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Один человек погиб и еще один пострадал в лобовом столкновении иномарки и фуры на трассе М-7 под Нижним Новгородом. Авария произошла в Лысковском районе утром 1 февраля, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

- ДТП произошло около 6:40 в районе деревни Анатольевка. Водитель автомобиля Hyundai выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с большегрузом «Вольво», - рассказали в ведомстве.

Удар оказался такой силы, что иномарка превратилась в груду металла, а фуру развернуло поперек дороги. Пассажир, ехавший в легковушке, скончался на месте происшествия. Водитель был доставлен в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.