Нижегородку подозревают в убийстве мужа из-за оскорблений

Нижегородские следователи возбудили дело в отношении 49-летней жительницы Автозаводского района. Ее подозревают в убийстве собственного мужа. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

- По версии следствия, вечером 29 января в одной из квартир на улице Новошкольной в Автозаводском районе вспыхнула ссора между мужем и женой, - говорится в сообщении ведомства. – Во время ссоры женщина нанесла своему мужу ножевое ранение, от которого 50-летний мужчина скончался.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Сама женщина задержана. На допросе она призналась, что поводом для ссоры стали его беспочвенные оскорбления. Однако свою вину в совершенном преступлении она не при знает. В ближайшее время ей будет избрана мера пресечения. Сейчас расследование этого уголовного дела продолжается.