Нижний Новгород
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия1 февраля 2022 7:57

Нижегородку подозревают в убийстве мужа из-за оскорблений

Сама женщина свою вину не признает
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Нижегородские следователи возбудили дело в отношении 49-летней жительницы Автозаводского района. Ее подозревают в убийстве собственного мужа. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

- По версии следствия, вечером 29 января в одной из квартир на улице Новошкольной в Автозаводском районе вспыхнула ссора между мужем и женой, - говорится в сообщении ведомства. – Во время ссоры женщина нанесла своему мужу ножевое ранение, от которого 50-летний мужчина скончался.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Сама женщина задержана. На допросе она призналась, что поводом для ссоры стали его беспочвенные оскорбления. Однако свою вину в совершенном преступлении она не при знает. В ближайшее время ей будет избрана мера пресечения. Сейчас расследование этого уголовного дела продолжается.