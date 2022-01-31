Синоптики прогнозируют, что сугробы в Нижнем Новгороде увеличатся на 5 см за три дня

Снежный покров в Нижнем Новгороде увеличится ещё на 5 сантиметров в ближайшие трое суток. В связи с прогнозируемым снегопадом коммунальные службы начали новый цикл работ по уборке снега. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

- Согласно данным сервиса Gismeteo, снегопад, начавшийся сегодня в первой половине дня, прекратится к среде, - пояснили в департаменте.

Дорожная техника просыпает и обрабатывает основные трассы, мосты и съезды, а также остановки общественного транспорта. Также идет расчистка основных дорог от снега.

Особое внимание глав районов и руководства ДУКов и ТСЖ должно быть сконцентрировано на уборке придомовых территорий, тротуаров и лестниц.

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