Льготы для школьников на «продленке» введут в Нижнем Новгороде

В группах продленного дня для школьников введут льготы. Соответствующее поручение департаменту образования дал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Об этом мэр сообщил на своей странице в Инстаграм.

В частности, для 11 категорий школьников станет бесплатной услуга по присмотру и уходу. По мнению главы города, это позволит поддержать нижегородцев, оказавшихся в непростых ситуациях. Также это станет дополнительной помощью для многодетных семей.

- Среди тех, кто получит льготы, будут семьи с детьми-инвалидами, многодетные и малоимущие семьи, а также семьи, в которых дети лишились родителей или они являются нетрудоспособными, - отметил Юрий Шалабаев. - Кроме того, льготниками планируется признать семьи, пострадавшие от пожара, а также семьи, находящиеся в социально опасном положении.