Мужчина избил 15-летнюю школьницу в Нижнем Новгороде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Новгороде перед судом предстанет 40-летний мужчина, избивший 15-летнюю школьницу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Правоохранители узнали об этом инциденте, когда получили телефонограмму из больницы: врачи сообщили, что к ним поступила юная девушка с травмами – сказала, что её избил знакомый матери.

- Полицейские опросили девушку и установили, что она поссорилась с 40-летним знакомым своей матери. В ходе конфликта мужчина, находившийся в алкогольном опьянении, несколько раз ударил потерпевшую деревянным черенком от швабры. После этого он ее толкнул на пол и ударил лежащую кулаком по лицу, - рассказали в МВД.

На дебошира завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», свою вину он полностью признал. Скоро мужчину ждет суд, ему грозит до двух лет лишения свободы.