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Общество29 января 2022 7:08

Скоростная «Ласточка» будет ходить из Нижнего Новгорода в Киров

Время в пути составит всего 4 часа 39 минут
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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Скоростная «Ласточка» будет ходить из Нижнего Новгорода в Киров.

Скоростная «Ласточка» будет ходить из Нижнего Новгорода в Киров.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Скоростной поезд «Ласточка» будет курсировать между Нижним Новгородом и Кировом. Состав выйдет на маршрут в ближайшее время, сообщает пресс-центр правительства Кировской области со ссылкой на главу региона Игоря Васильева.

Накануне Игорь Васильев провел встречу с главой ГЖД Сергеем Дорофеевским, в ходе которой обсуждалась такая возможность. Тестовые поездки «Ласточки» по маршруту Киров – Нижний Новгород состоялись еще в прошлом году, и они, судя по всему, оказались востребованными, поскольку состав решено ввести в постоянное расписание.

По словам Сергея Дорофеевского, в ближайшее время поезд будет пущен. Состав будет состоять из пяти вагонов, и одновременно в нем смогут разместиться 443 пассажира. Время в пути составит 4 часа 39 минут.

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