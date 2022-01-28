Нижегородец зарезал супругу, которая пригрозила ему разводом

Житель Борского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве супруги. Во время ссоры женщина пригрозила супругу разводом, за что поплатилась собственной жизнью. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области,

Трагедия произошла в ноябре прошлого года в деревне Зуево Борского района. 55-летний мужчина в ходе семейной ссоры схватил нож и нанес множественные ранения своей 46-летней жене, от которых та скончалась на месте.

После этого душегуб подался в бега, но далеко уйти не успел - его задержали на территории соседнего Балахнинского района. На допросе он рассказал, что мотивом преступления стали намерения развестись, которые высказывала жена.

Расследование уголовного дела завершено, в ближайшее время материалы будут направлены в суд.