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Наука28 января 2022 12:26

Жители Нижнего Новгорода смогут увидеть на небе МКС 28 и 29 января

В планетарии рассчитали точное время, когда её будет видно лучше всего
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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Жители Нижнего Новгорода смогут увидеть на небе МКС 28 и 29 января.

Жители Нижнего Новгорода смогут увидеть на небе МКС 28 и 29 января.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Жители Нижнего Новгорода смогут наблюдать на небе Международную космическую станцию вечером 28 и 29 января. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В Нижегородском планетарии рассчитали точное время, когда пролетающая МКС в виде яркой звезды будет видна лучше всего. Согласно расчетам, сделанным с помощью приложения Heavens-Above, наиболее оптимальное время для наблюдения – с 17:13 до 17:19 в пятницу и с 18:49 до 18:53 в субботу.

- МКС совершает один виток вокруг Земли примерно раз в полтора часа. Однако увидеть станцию можно только в тот момент, когда она освещается Солнцем и на определенном отрезке своей траектории отражает полученный свет также, как Луна. В эти несколько минут МКС видна невооруженным глазом и наблюдается на небе как очень яркая «звезда», которая пересекает небосвод с запада на восток, - рассказали специалисты Нижегородского планетария им. Г.М. Гречко.

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