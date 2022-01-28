Жители Нижнего Новгорода смогут увидеть на небе МКС 28 и 29 января. Фото: Иван ВИСЛОВ

Жители Нижнего Новгорода смогут наблюдать на небе Международную космическую станцию вечером 28 и 29 января. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В Нижегородском планетарии рассчитали точное время, когда пролетающая МКС в виде яркой звезды будет видна лучше всего. Согласно расчетам, сделанным с помощью приложения Heavens-Above, наиболее оптимальное время для наблюдения – с 17:13 до 17:19 в пятницу и с 18:49 до 18:53 в субботу.

- МКС совершает один виток вокруг Земли примерно раз в полтора часа. Однако увидеть станцию можно только в тот момент, когда она освещается Солнцем и на определенном отрезке своей траектории отражает полученный свет также, как Луна. В эти несколько минут МКС видна невооруженным глазом и наблюдается на небе как очень яркая «звезда», которая пересекает небосвод с запада на восток, - рассказали специалисты Нижегородского планетария им. Г.М. Гречко.