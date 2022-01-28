Жилой комплекс построят напротив Бугровского кладбища в Нижнем Новгороде.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Современный жилой комплекс появится напротив Бугровского кладбища в десяти минутах ходьбы от ННГУ имени Лобачевского. Четыре дома возведут на улице Артельной в ближайшие годы, сообщается на сайте застройщика.
В новых домах будут квартиры площадью от 44 до 97 квадратных метров. Минимальная стоимость «квадрата» в такой новостройке составит 95 тысяч рублей.
Собственникам квартир в этом ЖК будет доступен теплый подземный паркинг с помещениями для хранения мотоциклов и велосипедов, территория двора будет закрытой, а за порядком в подъезде будут следить консьержи. Также проектом предусмотрены колясочные и лифты с доступом на подземную парковку.
Во дворе застройщик планирует сделать детскую и спортивную площадку, разбить клумбы и установить арт-объекты.