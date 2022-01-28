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Общество28 января 2022 7:01

Памятник в честь хоккеиста Виктора Коноваленко появится в сквере на проспекте Ильича

Территория будет благоустроена в 2022 году
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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Память легендарного хоккейного вратаря Виктора Коноваленко увековечат при благоустройстве сквера на проспекте Ильича.

Память легендарного хоккейного вратаря Виктора Коноваленко увековечат при благоустройстве сквера на проспекте Ильича.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Память легендарного хоккейного вратаря Виктора Коноваленко увековечат при благоустройстве сквера на проспекте Ильича, которое будет проведено в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

С таким предложением выступили местные жители еще летом, во время первой встречи с авторами концепции благоустройства, и архитекторы учли пожелания горожан. Проект благоустройства выполнило МБУ «Нижегородгражданпроект».

- На пересечении с бульваром, носящем имя легендарного автозаводца, мы предложили установить хоккейные ворота с клюшкой вратаря, - рассказала главный специалист компании Надежда Дровнина.

В этом году в сквере на проспекте Ильича между улицами Краснодонцев и Краноуральская будет заменена брусчатка, модернизировано освещение и установлены качели.

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