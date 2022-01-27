Мошенники звонят нижегородцам под видом работников Водоканала

Мошенники, которые представляются сотрудниками Нижегородского водоканала, вновь начали массово обзванивать горожан и навязывать им ненужные услуги на коммерческой основе. Об этом предупреждает пресс-служба компании.

Злоумышленники принуждают менять счётчики, в том числе на горячую воду, за деньги, а в случае отказа грозятся начислением платы по завышенным тарифам. Также нижегородцы находят в своих почтовых ящиках фальшивые листовки.

Всех абонентов Нижегородского водоканала предупреждают, что данные звонки не более чем мошенническая схема, ведь компания не занимается вопросом замены и установки индивидуальных приборов учета.

- Срок межповерочного интервала счетчика холодной воды - 6 лет, сведения о дате последней поверки указаны в паспорте прибора учета, - напоминает директор Центра по работе с абонентами АО «Нижегородский водоканал» Николай Смирнов. – До даты поверки счетчик нуждается в замене только в случае его неработоспособности.

Также стоит помнить, что сотрудники Нижегородского водоканала всегда имеют при себе служебное удостоверение и доверенность на проведение обследований, подписанную генеральным директором и утвержденную печатью предприятия.

Если вам позвонили мошенники, то необходимо сохранить номер, с которого совершался звонок, и передать его по телефону +7 (831) 233-99-99, чтобы в дальнейшем информация попала в руки правоохранителей.

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