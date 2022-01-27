Давид Мелик-Гусейнов дал рекомендации по лечению первых симптомов «Омикрона» и ОРВИ

Рекомендациями по лечению первых симптомов ОРВИ и коронавирусной инфекции, вызванной новым штаммом «Омикрон», поделился министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в Instagram.

- Почти в каждой аптечке есть средства, помогающие облегчить состояние. Начало заболевания, как правило, сопровождается головной и мышечной болью, и высокой температурой, - пояснил чиновник.

По словам министра, справиться с первыми признаками заболевания поможет соблюдение водного баланса – необходимо выпивать по 2 литра воды в сутки, а также приём жаропонижающих препаратов, таких как парацетамол.

Для того чтобы снизить боль в горле нужно принимать средства местного действия с антимикробными и противовоспалительными свойствами, неплохой эффект оказывает и полоскание горла с помощью раствора на основе трав и хлоргексидина.

- Для устранения заложенности носа можно принимать сосудосуживающие капли (капли от насморка). Также полезно промывание носа растворами на основании морской воды, - добавил Давид Мелик-Гусейнов.

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