Территорию рядом с палатами Пушникова в Нижнем Новгороде благоустроят в 2022 году

Проект благоустройства. Фото: администрация Нижегородского района.
Комплексное благоустройство территории рядом с палатами Пушникова в Нижнем Новгороде намечено на 2022 год. Ориентировочно на эти цели будет потрачено более 3 миллионов рублей. Об этом «Комсомолке» сообщили в администрации Нижегородского района.
В порядок планируется привести территорию напротив дома №47 по улице Гоголя. Там появится парковка, скамьи с цветочным оформлением, детские качели, спортивная площадка и множество клумб.
- На этой неделе планировалась начать общественные обсуждения по проекту, но из-за ограничений в связи с пандемией они перенесены, - объяснили в администрации.
Известно, что основной идеей для создания современной благоустроенной площадки отдыха на территории, примыкающей к объекту культурного наследия палатам Пушникова конца XVII века, послужили русские декоративные сады-огороды допетровского периода. Наполнение территории будет не только созвучно историческому зданию, но и будет иметь современную аранжировку, а также будет открыто для трансформаций.
Напомним, что благоустроить территорию у палат Пушникова предложили студенты ННГАСУ в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!».
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